Dove vedere Bologna-Juve in tv

I numeri di Bologna e Juventus

Sono 153 gli incontri finora con 23 vittorie per il Bologna, 79 per la Juventus e 51 pareggi. La Juventus è rimasta imbattuta in 41 delle ultime 42 sfide contro il Bologna in Serie A. L’ultima vittoria dei rossoblù contro i bianconeri risale al 26 febbraio 2011. L’ultimo successo del Bologna al Dall’Ara contro la Juventus in Serie A risale al 29 novembre 1998, con Carlo Mazzone allenatore (3-0, reti di Paramatti, Signori e Fontolan). Il Bologna ha guadagnato 67 punti in questo campionato in 36 partite, nella sua storia in Serie A solo tre volte ha fatto meglio in un’intera stagione contando tre punti a vittoria da sempre: 69 nel 1930/31, 71 nel 1931/32 e 76 nel 1963/64. Il Bologna giocherà la Champions League per la prima volta nella sua storia; considerando anche la Coppa dei Campioni i rossoblù disputeranno il torneo solo per seconda volta, dopo il 1964/65 con Fulvio Bernardini allenatore: eliminazione al primo turno contro l’Anderlecht in quel caso. Bologna e Juventus, 67 punti a testa, si sfideranno in un match di Serie A con gli stessi punti in classifica (esclusa la prima giornata) per la prima volta dalla quarta giornata del 1980/81 (quattro punti a testa in quel caso); mentre considerando il girone di ritorno nel torneo, questa è solo la seconda volta, la prima risale alla 20ª giornata del 1935/36 (26 punti a testa).