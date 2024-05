Sono 10 i giocatori squalificati dal giudice sportivo per la 38^ e ultima giornata di campionato. Tre turni di stop a Grassi per il comportamento verso la terna arbitrale nel finale di Udinese-Empoli. Due giornate di squalifica al romanista Paredes. Fermati per un turno anche Matheus Henrique, Basic, Cambiaso, Casale, Dossena, Duda, Hateboer e Lukaku

Sono 10 gli squalificati dal giudice sportivo dopo la 37^ giornata di campionato, giocatori che non scenderanno in campo negli ultimi 90 minuti di Serie A. Tre turni di stop (oltre ad un'ammenda di 10mila euro) per Alberto Grassi (Empoli), espulso contro l'Udinese per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, e "per avere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto all'arbitro espressioni gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti degli ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni insultanti". Due giornate (oltre all'ammonizione ed ad una ammenda di 5mila euro) da scontare per Leandro Paredes (Roma): "Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per avere inoltre, al 27' del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione". Un turno di stop è stato inflitto a Matheus Henrique (Sassuolo), Basic (Salernitana), Cambiaso (Juventus), Casale (Lazio), Dossena (Cagliari), Duda (Verona), Hateboer (Atalanta) e Lukaku (Roma).