Dove vedere Genoa-Bologna

I numeri di Genoa e Bologna

Il Genoa è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro il Bologna in Serie A (4 vittorie, 4 sconfitte), dopo che aveva invece ottenuto un solo successo nelle nove precedenti (3 pari, 5 sconfitte). Dopo l’1-1 della gara d’andata dello scorso 5 gennaio, Genoa e Bologna potrebbero pareggiare entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 1957/58. Il Genoa ha vinto le ultime due partite al Ferraris in campionato (contro Cagliari e Sassuolo), l’ultima volta che ha ottenuto più successi casalinghi di fila in Serie A risale al periodo tra il gennaio e il febbraio 2021 (tre, il primo dei quali contro il Bologna). Il Genoa ha guadagnato 46 punti in questo campionato (11 vittorie, 13 pareggi, 13 sconfitte), nelle precedenti 11 stagioni disputate in Serie A solo nel 2014/15 ha ottenuto più punti a fine campionato (59 e 6° posto in classifica). Il Bologna ha guadagnato 68 punti in questo campionato in 37 partite, nella sua storia in Serie A solo tre volte ha fatto meglio in un’intera stagione contando tre punti a vittoria da sempre: 69 nel 1930/31, 71 nel 1931/32 e 76 nel 1963/64 (in tutti questi tre casi il campionato era a 18 squadre). Il Bologna ha registrato 17 clean sheet in questo campionato, solo una volta nella sua storia ha mantenuto più volte la porta inviolata in una stagione di Serie A: 19 nel 1963/64. Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime otto trasferte di campionato (5 vittorie, 3 pari), l’ultima volta che ha registrato più match fuori casa consecutivi senza sconfitta in Serie A risale al periodo tra il febbraio e il novembre 1970 (10 con Edmondo Fabbri allenatore). In più, gli emiliani potrebbero mantenere la porta inviolata in tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2015 e gennaio 2016.