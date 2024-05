Nel giorno dell'ufficialità della separazione a fine stagione, il club rossonero ha pubblicato sui suoi canali social uma video lettera in cui ripercorre i momenti più importanti della sua esperienza al Milan, iniziata nel 2019

"Grazie, Stefano". Il Milan saluta Stefano Pioli, nella giornata in cui è stato ufficializzato l'addio, con un video emozionale pubblicato sui profili social del club rossonero. Una carrellata di immagini toccanti che ripercorrono i momenti salienti dei quasi cinque anni di guida di Pioli. Dove tutto è cominciato con la pesante sconfitta di Bergamo, le partite in cui il Milan è cresciuto nella "pioggia di Rio Ave" e la sequenza infinita di rigori, ai "giorni del covid e di un Milan che rinasce". Poi il ritorno in Champions League fino alla gioia più grande: lo scudetto. "Siamo tornati a vincere ed è stato bellissimo. Del resto ce lo hai insegnato tu, succede solo a chi ci crede", il messaggio di chiusura.