L'allenatore giallorosso alla vigilia dell'ultima di campionato: "Penso che sia difficile che l'Atalanta non faccia i punti che le servono per finire nelle prime quattro. Se sarà Europa League allora la faremo con dignità e rispetto, e poi è la coppa della mia infanzia. Dybala c'è. Empoli in lotta salvezza? Noi giochiamo per vincere. La prossima stagione sarà molto importante, possiamo creare qualcosa di duraturo"

Ultima partita di campionato: la Roma è aritmeticamente sesta e, per la Champions, spera in una combinazione di risultati che lasci l'Atalanta al quinto posto. Non poteva che partire da qui Daniele De Rossi nella conferenza stampa della vigilia, cioè sulle speranze di giocare l'Europa dei big il prossimo anno: "Vedere la Champions? Vederla la vedo sicuro - dice DDR scherzando, poi aggiunge: "Penso che sia difficile che l'Atalanta non faccia i punti che le servono per finire nelle prime quattro. Ma io sono proiettato su noi e sul prossimo anno, per arrivare ai punti che ci servono senza incastri di altri risultati. Anche la sconfitta del Bologna non ci fa essere ottimisti. Se sarà Europa League allora la faremo con dignità e rispetto; e poi è la coppa della mia infanzia, quella che mi ha fatto sognare da piccolo, la Coppa Campioni era una coppa per ricchi". COMBINAZIONI 6 italiane in Champions: c'è il 44% di probabilità

"Empoli in lotta salvezza? Sarà partita vera. Dybala ok" Contro c'è l'Empoli, una delle tre in lotta per la salvezza. De Rossi sull'impegno dei suoi durante la partita è categorico: "Vogliamo vincere e basta, anche per mantenere trend degli ultimi anni: fino a qualche tempo fa era facile fare previsioni sulle ultime di campionato, questa cosa oggi sta svanendo. Faremo la partita come andrà fatta, come se avessimo disperato bisogno di punti. E poi ci siamo allenati duramente, se chiediamo di giocare seriamente ma poi organizziamo un allenamento blando allora le cose non avrebbero senso. I giocatori mi hanno chiesto se avessimo i playoff o qualche torneo di cui non fossero a conoscenza, era importante mantenere l'atteggiamento giusto. Dybala si è allenato, sta bene e può giocare. Spinazzola è out, Baldanzi è disponibile".

"Qui possiamo creare qualcosa" Sui suoi primi mesi alla guida del club della sua vita: "Ho imparato e ricevuto tanto, mi hanno ricordato cose che già sapevo, cioè che anche quando fai bene, prima o poi, arriva il momento di difficoltà, e che alcuni sono pronti a ricordarti che c'è qualcosa che non sai fare. Ma mi hanno anche dato conferme su quello che penso di saper fare e quello che vorrei fare, così come su cose che devo migliorare, dall'aspetto tattico alla gestione. Ho capito che io e il mio staff siamo nel posto giusto e possiamo starci. Siamo all'altezza, poi il calcio è un libro che si scrive ogni giorno. Difficile fare resoconti con meno di sei mesi di lavoro - aggiunge -, la prossima stagione sarà molto importante, possiamo creare qualcosa di duraturo". E sul nuovo ds Ghisolfi: "Ci siamo parlati, le prime impressioni sono buone, ma avremo tanto tempo per continuare a parlare". la news La Roma annuncia Florent Ghisolfi: è il nuovo Ds

"Atalanta? Bella sfida replicare quello che hanno fatto" Infine il tema Atalanta, fresco campione dopo aver battuto proprio la squadra che aveva eliminato i giallorossi: "Perché loro hanno vinto e noi no? Innanzitutto, giocare due volte contro una squadra più forte come il Leverkusen alza le probabilità di sconfitta, nella finale secca le cose possono cambiare. Sicuramente l'Atalanta è stata più brava di noi, sono arrivati con energie e crescendo nel finale di stagione, per noi la stagione è stata un po' più travagliata. Hanno anche una costruzione di rosa per resistere tanto e a lungo, un allenatore e un gruppo insieme da tanti anni. Sarebbe una bella sfida provare a replicare quello che hanno fatto loro".