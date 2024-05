Inter, col Verona la 1^ gara con nuova proprietà

Ultima recita dell’Inter in campionato, quello dello scudetto della seconda stella, e prima gara al Bentegodi con una nuova proprietà: il fondo Oaktree dopo gli 8 anni di gestione Suning. La gara con il Verona non crea stress, non ci sono incombenze di classifica per nessuna delle due squadre - con il Verona salvo già dalla scorsa settimana - ma può offrire l’occasione, ad esempio a Lautaro, di incrementare il bottino di gol in campionato e alla squadra di migliorare quello delle vittorie e dei punti in classifica. Ma per il capitano dell’Inter e la società la cosa più importante sarà trovare una convergenza in chiave rinnovo dove le esigenze del calciatore e di chi lo rappresenta dovranno incrociarsi con quella della nuova proprietà che difficilmente derogherà ai propri principi di gestione.