Leao saluta Pioli: "Il tuo nome è nella storia del Milan"

L'attaccante rossonero ha salutato Stefano Pioli, che questa sera a San Siro siederà per l'ultima volta sulla panchina del Milan. "Grazie per avermi aiutato a inserire il mio nome nell'elite del calcio", si legge su Instagram

Rafael Leao ha voluto ringraziare pubblicamente Stefano Pioli che l'anno prossimo non sarà l'allenatore del Milan. "Grazie di tutto mister, dopo 12 anni hai portato una gioia immensa a tutti i tifosi milanisti e di conseguenza il tuo nome è entrato nella storia del Milan! Grazie per avermi aiutato a inserire il mio nome nell'élite del calcio e a conquistare un posto importante in questa grande società! Te ne sarò sempre grato". Queste le parole del portoghese in un post su Instagram, a poche ore da Milan-Salernitana, l'ultima gara del tecnico sulla panchina rossonera.