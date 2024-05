L'Inter chiude il suo campionato sul campo del Verona già salvo. Inzaghi concede un po' di spazio a chi ha giocato meno, ma senza esagerare. Audero in porta, Bisseck e Carlos Auguto in difesa, Arnautovic in attacco, Frattesi in mediana. Dal 1' Calhanoglu, Barella, Dimarco e Thuram, con Lautaro in panchina. Baroni festeggia la salvezza davanti al pubblico con Swiderski centravanti e Perilli portiere

