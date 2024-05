Si è chiusa con una vittoria, che mancava da più di un mese, la stagione della Juventus. Una stagione vissuta sulle montagne russe. Prima in alto con un grande girone d'andata, poi giù in picchiata con un ritorno da zona retrocessione e poi ancora su con la vittoria della coppa Italia contro l'Atalanta, poi ancora più giù con l'esonero burrascoso di Allegri. Tirando le somme il bilancio è buono, visto che la squadra ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati a inizio stagione. Adesso inizia una nuova fase che deve essere di svolta netta con il passato. È compito di Giuntoli che ha trascorso un anno a studiare con attenzione la nuova realtà. Adesso inizia di fatto il suo vero ciclo prima di tutto con la scelta dell'allenatore, che sarà Thiago Motta. L'annuncio non sarà imminente, probabilmente a metà giugno a ridosso dei campionati Europei.