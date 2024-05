Chiusa la stagione, la Juve lavora sulla base delle indicazioni di Thiago Motta. Dopo il colpo Di Gregorio, l’idea è vendere Szczesny. Da capire il futuro di Chiesa, non una prima scelta per il nuovo allenatore. In difesa si punta a Calafiori, a centrocampo per Koopmeiners l’offerta è di circa 40 milioni. Nel video Gianluca Di Marzio fa il punto sugli scenari del mercato bianconero

