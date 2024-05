Dove vedere Napoli-Lecce

La partita tra il Napoli e il Lecce, valida per la 38^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 26 maggio alle 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Lecce

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette gare di campionato contro il Lecce (1 pareggio, 1 sconfitta), segnando 19 reti nel parziale, una media di 2,7 a incontro. Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime sette trasferte di Serie A contro il Napoli (2 vittorie, 2 pari), tra cui nelle due più recenti. Il Napoli ha trovato la rete in ciascuna delle 12 partite interne disputate contro il Lecce in Serie A: solo contro Bari (24) e Padova (13) i partenopei contano più precedenti casalinghi tra le avversarie contro cui hanno sempre messo almeno una rete a referto. Il Napoli è l’unica squadra che da febbraio in avanti non ha registrato neanche un clean sheet in Serie A: 23 reti subite nei 16 incontri disputati da allora in campionato; l’unica occasione in cui la squadra partenopea ha incassato almeno una rete nella competizione in 17 incontri consecutivi risale al periodo tra agosto 1997 e gennaio 1998. Il Lecce non ha mai tenuto la porta inviolata nell’ultimo incontro giocato in una stagione di Serie A: in 17 precedenti 42 gol incassati (una media di 2.5 a incontro), in cui ha ottenuto quattro successi, un pareggio e 12 sconfitte (tra cui tutti gli ultimi cinque appuntamenti di questo tipo). Il Napoli ha conquistato complessivamente 52 punti in questo campionato: prima del 2023/24, i due peggiori rendimenti stagionali per una squadra che ha iniziato il torneo da campione d’Italia in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria sono quelli del Milan 1996/97 (43 punti) e la Juventus 1998/99 (54). Il Lecce ha trovato due vittorie nelle quattro trasferte di Serie A con Luca Gotti in panchina (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti successi quanti ottenuti nelle precedenti 22 gare esterne nella competizione (7 pari, 13 sconfitte), tra le gestioni di Marco Baroni e Roberto D’Aversa.