Souloukou: "Friedkin puntano a portare la Roma nell'élite del calcio europeo"

"La nostra proprietà non vende"

"Dan e Ryan non gestiscono il club secondo il modello del franchise americano, rispettosi come sono dell'unicità della cultura sportiva europea - ha aggiunto -. Quando esplose il caso della Superlega, la Roma è stata l'unico club con proprietà americana ad opporsi con fermezza a quel progetto nel rispetto dei valori dello sport europeo: meritocrazia, campionati aperti con promozioni e retrocessioni". Souloukou, poi, ha spento così le voci di una possibile cessione del club: "Vorrei ribadire con la massima chiarezza un concetto, affinché non vi siano speculazioni: la nostra proprietà non ha alcuna intenzione di vendere e il suo è un impegno a lungo termine". Infine sulla gestione del Cannes, di cui la famiglia Friedkin è proprietaria: "Sebbene in futuro non siano da escludersi sinergie proficue per i due club, secondo il volere della proprietà, al momento la gestione è ben separata".