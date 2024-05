Il francese ha parlato in un’intervista a 'Le Monde': "Penso di poter diventare uno dei giocatori più completi al mondo. Ho dimostrato che posso fare grandi cose e mi immagino di poter arrivare a 20 reti e 20 assist in una stagione". Poi, sugli Europei: "Non mi pongo limiti. Ora voglio fare la differenza anche nelle grandi partite con la Francia".

"Penso di poter diventare uno dei giocatori più completi al mondo. Ho dimostrato che posso fare grandi cose e mi immagino di poter arrivare a 20 reti e 20 assist in una stagione". Non si pone limiti Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter, al termine di una stagione caratterizzata da 46 presenze tra campionato e coppa, 15 gol e 14 assist, ha parlato a 'Le Monde', focalizzandosi in particolare sulla sua crescita. "Prima ero conosciuto come il figlio di Lilian Thuram – ha ammesso. Oggi invece, ovviamente senza nulla togliere a mio padre, sono soprattutto come Marcus Thuram".