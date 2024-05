Il rebus di mercato dell'estate, in casa Inter, ancora non è stato risolto. Con relativo aumento di ansia da parte dei tifosi. Parliamo ovviamente di Lautaro Martinez e del caso del rinnovo di contratto che, almeno a parole, sembra fatto da mesi, ma che in realtà è ancora lontano da essere definito. Anche per questo l'Inter non vuole più aspettare e ha deciso di serrare i tempi, fissando un appuntamento nelle prossime ore con l'agente dell'argentino, quell'Alejandro Camano che ha sempre confermato le tante parole dette dal numero 10 nerazzurro negli ultimi mesi circa la sua volontà di proseguire l'avventura con l'Inter. Ma tra le parole e i fatti spesso e volentieri c'è un mare in mezzo, che ora o il giocatore o i dirigenti dell'Inter dovranno navigare per avvicinare le relative posizioni. C'è ancora distanza, e nemmeno poca, infatti, tra le richieste del giocatore (c'è chi dice 12 milioni di euro, oggi ne guadagna 6) e la proposta economica dell'Inter (circa 4 milioni in meno): proprio per questo sarà molto importante capire come andrà l'incontro fissato entro le prossime 48 ore tra Baccin e l'agente del Toro. Il rebus, prima o poi, dovrà essere risolto.