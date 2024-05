Sarà il Bentegodi la nuova casa del Como per le prime giornate della prossima Serie A. È arrivata, infatti, la deliberazione della giunta di Verona: qualora il Sinigaglia (ovvero lo stadio del Como) non sarà pronto per l’inizio del campionato, la squadra di Fabregas potrà giocare in quello del Verona. La ragione dietro a questo spostamento è legata ai posti disponibili del Sinigaglia che, al momento, sono all’incirca 7.500, mentre la capienza minima prevista dalle norme federali è di 12.000. Proprio per questo, al Sinigaglia inizieranno i lavori per ampliare la capienza fino a 10mila posti, numero minimo e peraltro in deroga per permettere al Como di poter giocare all’interno del proprio stadio nella prossima stagione.