1 anno senza Berlusconi: omaggio di Milan e Monza

L'omaggio del Monza

Ovviamente anche il Monza ha onorato Silvio Berlusconi ad un anno dalla sua scomparsa. Questo il post del club brianzolo: "Per sempre grazie Presidente ❤️ Un anno senza Silvio Berlusconi. Un anno senza il nostro amato Presidente. L’uomo dei sogni che ha reso possibili tutte le emozioni che il Monza sta vivendo negli ultimi anni. Non è stato facile ripartire dopo quel 12 giugno 2023 ma, proprio come avrebbe voluto lui, lo abbiamo fatto". Berlusconi è diventato proprietario del Monza il 28 settembre 2018, allora in Serie C. Nel 2020 ha ottenuto la promozione in Serie B, nel 2022 quella in A.