Sarà venerdì 5 luglio il giorno dei test fisici per Michele Di Gregorio: operazione chiusa da tempo con il Monza che incasserà circa 20 milioni di euro. Intanto, è sempre più vicino Khéphren Thuram: in conferenza stampa il ct della nazionale olimpica francese Henry ha annunciato che il centrocampista non ci sarà per volere dei bianconeri

Henry: "Thuram alle Olimpiadi? Il suo nuovo club non vuole"

Douglas Luiz, Di Gregorio e Khéphren Thuram: anche il classe 2001, fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus e figlio di Lilian, iscriverà il proprio nome alla voce 'acquisti' della Juventus. Operazione da 20 milioni di euro più bonus, questi ultimi legati alle prestazioni di squadra e presenze in maglia Juve. L'obiettivo della dirigenza è chiudere l'affare in settimana: tempistiche che saranno rispettate dopo l'intesa totale con il club francese. E a conferma di ciò, arrivano anche le parole di un ex bianconero come Thierry Henry: il ct della nazionale olimpica francese, in conferenza stampa, ha di fatto annunciato la chiusura dell'affare: "Abbiamo tempo fino a mezzanotte per dare la lista. Khéphren Thuram non ci sarà. La società dove andrà si oppone alla sua convocazione. Per noi è una rinuncia molto pesante, ma non possiamo permetterci di trovarci nella situazione in cui il suo nome è inserito nella lista dei convocati e poi il club arriva e ci dice di no alla fine".