Milanello diventa "off limits". Attorno a tutti i campi del centro sportivo del Milan è stata costruita un'impalcatura alta circa 3 metri, alla quale poi verranno applicati dei teloni per "proteggere" la struttura. Non si tratta solamente di un discorso legato alla privacy per non far trapelare notizie: i teloni, infatti, non solo non permetteranno di guardare dall'esterno all'interno, ma anche tra i singoli campi da gioco di Milanello. La novità è stata voluta da Zlatan Ibrahimovic che già da qualche tempo aveva questa idea di costruire dei "recinti" attorno a tutti i campi per consentire ai vari interpreti di lavorare lontani da occhi indiscreti.