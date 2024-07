Napoli, con Conte già si suda: le foto da Dimaro

Gli arrivi di Spinazzola, Marin e Buongiorno, la lettera di Di Lorenzo che giura amore ai colori azzurri, Osimhen e la possibile partenza, l’attesa per il rientro di Kvara: niente distrae il Napoli del nuovo allenatore Antonio Conte che in ritiro a Dimaro, insieme all’assistente Stellini e a Lele Oriali, sta già facendo faticare i suoi, ma non mancano i sorrisi…

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE