Alessandro Buongiorno è destinato a salire sul podio dei difensori più cari della storia del Napoli. Il calciatore in arrivo dal Torino per 35 milioni (oggi le visite mediche), non è però il più costoso di sempre del club azzurro nel reparto arretrato: un suo collega lo ha "battuto" di un solo milione. Di seguito la top 20 dei difensori più cari acquistati dagli azzurri

L'ARRIVO DI BUONGIORNO A ROMA PER LE VISITE