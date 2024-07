Buona la prima in amichevole per l'Inter con super esordio di Taremi: doppietta per lui, primo gol su rigore e secondo con un cucchiaio, decisivi per la vittoria sul Lugano. Sei reti della Roma col Latina, segna anche il nuovo arrivo Le Fée. In campo, in totale, sette squadre della Serie A, con doppia amichevole per il Lecce di uno scatenato Krstovic (che fa sei gol). Qui tutti i risultati e i tabellini

