" Con Lukaku ci sentiamo spesso , anche durante gli Europei. È stato un mio compagno, è un mio amico e abbiamo un gran rapporto. Ma non abbiamo parlato di Napoli, aspettiamo... ". Nella sua conferenza stampa di presentazione Leonardo Spinazzola , nuovo giocatore del Napoli , ha parlato anche dell'attaccante belga con il quale ha condiviso lo spogliatoio nell'ultima stagione alla Roma. L'esterno, arrivato da svincolato, si è già messo a disposizione di Conte e sta lavorando in vista della prossima stagione: " Ho scelto gli azzurri perché sono convinto che posso dare ancora tanto - ha dichiarato Spinazzola. Quest'anno ci possiamo divertire e possiamo dare fastidio a diverse squadre. Le motivazioni dei miei compagni sono alte e Conte è veramente forte ad alzare l'asticella di giorno in giorno".

"Non devo rilanciarmi, devo continuare come gli ultimi 2 anni"

Spinazzola ha chiuso parlando delle sue condizioni fisiche: "Non è vero che gioco poche partite l'anno. Ho avuto un brutto incidente, ma nei due anni precedenti avevo giocato 78 partite. Sembra che ne faccia 10 l'anno, ma va bene così. Non devo rilanciarmi, devo solamente continuare come gli ultimi due anni che sono stati belli. Conte potrà darmi una mano a tornare ai livelli di Euro 2021, tra un mese il mio stato di forma sarà molto più alto di un anno fa. Spero di poter fare una grande annata sia per me che per il Napoli".