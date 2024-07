Continua il filo diretto tra l’agente dell’attaccante nigeriano e i parigini (che però devono prima cedere Kolo Muani). Il Napoli gradirebbe come contropartita solo Lee Kang-In nella rosa di 3 nomi proposti (ci sono anche Soler e Mukiele). Nel frattempo, oggi nuovi contatti anche tra il club campano e Lukaku per trovare l’intesa economica: parti più vicine all'accordo su un contratto di 3 anni. Ancora non c’è quello con il Chelsea. L’eventuale arrivo del belga, però, è legato alla cessione di Victor Osimhen

Nel giorno in cui il Napoli di Antonio Conte ha potuto mostrare i primi meccanismi voluti dal nuovo allenatore (4-0 all’Anaune Val di Non), si continua a lavorare per puntellare la rosa. C’è sempre quell’ "accordo precedente" con Osimhen, di cui lo stesso allenatore ha parlato in conferenza stampa qualche giorno fa, da definire. Per questo motivo continua il filo diretto tra l’agente dell’attaccante nigeriano e il Psg (che prima di affondare però, deve cedere Kolo Muani). Il club di Al-Khelaifi vorrebbe inserire una contropartita nell’operazione tra i centrocampisti Carlos Soler (classe ’97) e Lee Kang-In (classe 2001) e il difensore Nordi Mukiele (classe ’97). Il Napoli gradirebbe come contropartita soltanto il sudcoreano.