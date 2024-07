Vincenzo Italiano ha parlato delle prime settimane di lavoro da allenatore del Bologna: "I ragazzi sono come delle spugne, continuano ad assimilare. Dallinga ottimo acquisto. Hummels? Giocatore di caratura mondiale. La società è al lavoro, vediamo cosa succederà"

Vincenzo Italiano parla delle prime settimane di lavoro da allenatore del Bologna , direttamente dalla sede del ritiro del club e dopo l'amichevole di oggi contro il Brixen, vinta 2-0. "Vogliamo riuscire ad andare sugli esterni, mettere il pallone in area e cercare di riempirla con più giocatori: questo sarà il nostro modo di attaccare. A 15 giorni di lavoro i carichi di lavoro si fanno sentire, ma i ragazzi cresceranno di condizione, sono come delle spugne. Continuano ad assimilare, diciamo che sono contento".

Su che tipo di squadra sarà: " Il Bologna ha dimostrato di essere una squadra che può prendere in mano le partite , restare nella metà campo avversaria, creare tante palle gol, avere il pallino del gioco. Lo ha dimostrato anche l'anno scorso quando il Bologna ha terminato la stagione con il secondo possesso palla della Serie A. Abbiamo tanti esterni bravi nell'1 vs 1 e gente che sa buttarsi dentro"

"Dallinga giovane e motivato"

Italiano ha parlato anche del nuovo acquisto Dallinga: "L'ho visto voglioso, ci teneva a entrare in campo, vuole subito entrare in sintonia e capire l’idea di gioco. E' un ragazzo motivato e ha voglia di fare bene, è giovane. Ottimo acquisto". E sul mercato: "La situazione di Calafiori è chiara. Stiamo vendendo cosa può arrivare dietro. Abbiamo delle competizioni da affrontare con una rosa all’altezza della situazione. Già lo siamo, ma se arriva qualcun altro ben venga. Hummels? Non lo scopriamo adesso, è un giocatore di caratura mondiale, esperto e di qualità, vediamo cosa succede. La società sta lavorando".