Zielinski sfida Mkhitaryan

L’arrivo dello svincolato Zielinski, nella stagione in cui confermare la supremazia in campionato, è servito per completare il reparto e ha confermato la tendenza sul mercato delle ultime stagioni: un innesto mirato all’anno per aumentare la qualità nelle scelte. Zielinski ha giocato 45 minuti nell’amichevole contro la Pergolettese. il primo assaggio di Inter per dimenticare in fretta l’ultima stagione negativa tra Napoli e nazionale a Euro 2024. In nerazzurro si giocherà il posto con Mkhitaryan, che lo scorso anno è stato il calciatore di movimento più presente in rosa: 3.526 minuti in tutte le competizioni. Leader tecnico ma anche nello spogliatoio. In una stagione che prevede la super Champions e il mondiale per club, e potenzialmente più di 60 partite giocate, ci sarà spazio per tutti. Nel cuore del gioco di un Inter che punta sul centrocampo per tornare grande anche in Europa.