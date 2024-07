Il montenegrino ha parlato così a Sky Sport: "Essere qui è una sensazione straordinaria: il club più importante di Italia e uno dei più grandi al mondo. Le parole di Thiago Motta significano molto: è bello sentire parlare bene di me un grande ex giocatore come lui. Messi è sempre stato il mio idolo, alla Juventus invece lo era Zidane. In questa stagione voglio crescere e migliorare. Ringrazio tutti i tifosi per l’accoglienza, spero di ripagarli dando il massimo". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale