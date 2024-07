Seconda parte del ritiro del nuovo Napoli di Antonio Conte . A Castel di Sangro , dalla piazza della città, ormai consueto appuntamento per tutti i tifosi che hanno raggiunto la squadra in questa fase di preparazione. Il primo a prendere la parola è stato proprio l'allenatore: " Sto ricevendo tantissimo affetto da parte vostra senza avere fatto niente . Da parte mia c'è tanta passione nel voler ripagare tutto questo. Siete veramente un popolo incredibile. Non lo dico per piangeria , ma lo penso veramente. Siete unici, e dobbiamo essere orgogliosi di rappresentarvi e cercare di darvi grandi gioie . In un momento così, vorremmo ricordare quello che è successo a Scampia. Siamo vicini alle famiglie delle vittime . Ricordiamoci che dobbiamo vivere ogni giorno con gioia, e sempre forza Napoli ".

Oriali: "Vi onoreremo, mai accolto così"

Presentato il suo staff a uno a uno, compreso il fratello Gianluca al quale "non farà sconti", una battuta su Lele Oriali: "Quando gli avevo anticipato la possibilità di venire al Napoli, ho trovato un milanese entusiasta di venire a Napoli. Ogni giorno mi dice che dobbiamo ripagare l'affetto. Lele è una figura che ha lavorato come dirigente ed è assunto dal Napoli come dirigente. Lui è gli altri due miei occhi miei". Immediata la risposta da parte del dirigente: "Non faccio parte dello staff tecnico perché di tecnico ho poco e niente. Io sono il coordinatore dello staff tecnico, ma la responsabilità che ho è la gestione della prima squadra. Noi onoreremo voi, perché ho avuto modo di toccare questo entusiasmo contagioso. Non promettiamo illusioni, ma impegno. Siamo qui per centrare qualsiasi obiettivo, e dico qualsiasi. Un'accoglienza così non l'ho mai avuta, e faremo di tutto per ripagare questo affetto".