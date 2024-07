Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Intesa economica con Dovbyk, con gli agenti del giocatore ancora in città e che fanno da tramite con il Girona per arrivare all'intesa: offerta da circa 32 milioni di euro più bonus con l'attaccante che ha dato totale apertura al trasferimento. Soulé atteso invece in città nel weekend dopo essere rimasto in panchina (e in tuta) nell'amichevole dei bianconeri contro il Norimberga

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO