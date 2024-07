Mattia Zaccagni è il nuovo capitano della Lazio. Un nuovo attestato di stima per l'esterno biancoceleste, che nella prossima stagione indosserà anche il numero 10. Ai microfoni ufficiali del club, il nuovo allenatore biancoceleste Marco Baroni ha spiegato la scelta di affidare la fascia a Zaccagni: "L'ho presa io, ho fatto una riunione e l’ho comunicato alla squadra. È una decisione attenta e ponderata, dopo il ritiro avevo detto della presenza di tanti capitani. Mi interessavano due cose: rappresentatività interna ed esterna. Ho individuato Zaccagni perché è Nazionale, ha rinnovato di recente, ha talento e ha la responsabilità di portare la fascia proprio per quella rappresentatività. Ne abbiamo parlato, lui deve essere bravo perché negli atteggiamenti il capitano non deve mai sbagliare. Sono convinto sia pronto".

