Lautaro, cuore Inter: torna in Italia in anticipo

Tornerà in anticipo l'attaccante e capitano dell'Inter. Lautaro ha deciso di rinunciare a qualche giorno di vacanza dopo l'infortunio occorso a Taremi. Al suo ritorno in Italia verrà anche ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2029 a 9,5 milioni di euro a stagione più bonus. Inzaghi, dunque, potrà contare sull'attaccante argentino per portarlo nella miglior forma nel più breve tempo possibile

Una telefonata. Giusto per capire che Taremi dovrà stare fermo qualche giorno e per realizzare che l’Inter ha bisogno di lui. Il Toro sta tornando. Lautaro Martinez ha deciso di anticipare il suo rientro in Italia e di presentarsi ad Appiano Gentile ben prima rispetto alla convocazione prevista per l’8 agosto. Il tutto con la regia di Simone Inzaghi, allenatore capace come pochi altri di dialogare con i suoi campioni. Inzaghi è sempre disponibile quando puó lasciare ai suoi giocatori qualche giorno in più di relax o vacanza. E così quando ha bisogno invece di averli prima si trova nella posizione giusta per provare a chiedere un ritorno anticipato. Lautaro sarà in Italia a breve e poi nei primi giorni della settimana si presenterà alla Pinetina per cominciare la preparazione. Il capitano nerazzurro così lancia un segnale forte e preciso a tutto l’ambiente. Lui c’è e ha voglia di difendere il tricolore fin dalla prima giornata in casa del Genoa venerdì 17 agosto.

Lautaro torna, poi l'ufficialità del rinnovo fino al 2029 Ma non c’è solo il campo. Con il ritorno dell’argentino a Milano arriverà poi anche l’ufficialità del rinnovo di contratto firmato quando era negli Stati Uniti per la Copa America. La nuova scadenza sarà 2029 con un ingaggio da 9,5 milioni più bonus all’anno. Anche in quella circostanza, durante le trattative per il rinnovo, Lautaro ha dato una grande dimostrazione di attaccamento alla maglia. Mentre tutti parlavano di richieste esagerate, lui ha chiamato il suo agente Camano e più o meno detto così: "Sono stufo di aspettare, quanto offre l’Inter? Va bene accettiamo e chiudiamo la negoziazione". Così mise fine a mesi non semplici in cui domanda e offerta faticavano a trovare una sintesi. Ma non era vero, come molti sostenevano, che dietro alle alte richieste del suo procuratore ci fosse la volontà di non rinnovare. Se chiede così tanto significa che non vuole restare, si sentiva dire. Invece era un semplice gioco delle parti in cui ognuno prova a strappare le condizioni migliori. Una normale trattativa interrotta a un certo punto dal tackle del numero 10 dell’Inter.

Un 2024 da incorniciare per Lautaro Adesso che sarà di nuovo in Italia nella sua casa in centro a Milano avrà anche modo e tempo di creare col suo club qualche contenuto video per il rinnovo, giusto per galvanizzare ancora di più l’ambiente. Tutto gira alla perfezione in questo 2024. Lautaro ha vinto la Supercoppa con gol decisivo in finale contro il Napoli. Ha vinto lo Scudetto della seconda stella da capitano in casa del Milan. Ha segnato 24 gol in campionato ottenendo il titolo di capocannoniere e di miglior giocatore del torneo. Come se non bastasse ha siglato il rinnovo più importante della sua vita e poi ha conquistato da capocannoniere la Copa America con l’Argentina, anche lì con rete decisiva in finale. Insomma una stagione straordinaria. Festeggiata a dovere con le vacanze a Miami. Poi la telefonata, l'sos mandato dall’Inter. "Lautaro abbiamo bisogno di te". E lui decide di rinunciare a qualche giorno di vacanza e rientrare prima. Il Toro è pronto a tornare nell’arena.