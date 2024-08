Rafa Marin si presenta: "Napoli è un sogno, mi ispiro a Sergio Ramos"

Il difensore spagnolo ha parlato nella conferenza stampa di presentazione: "Essere un giocatore del Napoli è un sogno che si realizza. Ho sempre voluto giocare n Serie A e per questo sono contento della decisione che ho preso". Poi, sul ruolo: "Ora sto giocando da braccetto destro, ma posso giocare in qualsiasi ruolo della difesa". E su Conte: "Ci tiene a tenere la difesa alta, Stiamo lavorando sui movimenti della linea" LUKAKU AL NAPOLI: L’INDIZIO SOCIAL

"Essere un giocatore del Napoli è un sogno che si realizza. Parliamo di un grande club. Ho sempre voluto giocare in Serie A e per questo sono contento della decisione che ho preso. I compagni mi hanno accolto molto bene". Così Rafa Marin, nuovo difensore del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione a Castel di Sangro. "Il mio idolo è Sergio Ramos per la grinta e il comportamento fuori dal campo. Sono un difensore forte in area – ha spiegato – ma abbastanza forte anche nell’uno contro uno. Ho qualità nel possesso palla. Mi sto impegnando tantissimo con il mister che mi sta chiedendo di tirar fuori caratteristiche più offensive".

"Posso ricoprire qualsiasi ruolo in difesa" Il difensore è arrivato nel corso di questa sessione di mercato e ha già svolto la prima parte del ritiro degli azzurri in quel di Dimaro a luglio: "Stiamo lavorando sui movimenti della linea. Conte ci tiene a tenerla alta. Proprio per questo, difensivamente stiamo lavorando molto e penso che la vittoria passi da una buona difesa. Devo essere pronto per quando mi viene concessa l'opportunità". E sui ruoli che può ricoprire all'interno della difesa: "Ora sto giocando da braccetto destro, ma posso giocare in qualsiasi ruolo della difesa". Senza però trascurare il fronte offensivo: "La mia intenzione è quella di migliorare offensivamente per aiutare la mia squadra anche su quel fronte".

E sul Real Madrid... Sul suo passato al Real, invece: "Ti insegnano un valore che è il culto del lavoro fin da piccolo. I risultati non dipendono dalla fortuna ma dal lavoro. È questo ciò che mi porto dietro". E sul diritto di recompra che proprio i Blancos hanno a disposizione su di lui: "Non sono cose che mi interessano. Venire qua è una decisione presa con la famiglia, è un'opportunità che non potevo lasciarmi scappare. Con Ancelotti non ho mai parlato del Napoli".