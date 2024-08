Spunta un possibile indizio social su Romelu Lukaku. L’attaccante ha infatti messo un like al post Instagram di Conte, nel quale l'allenatore celebrava il suo compleanno nel ritiro del Napoli, squadra che il belga attende in attesa della partenza di Osimhen

Il Napoli continua a lavorare per Romelu Lukaku. I contatti tra le parti proseguono con il belga che vorrebbe tornare a essere allenato da Antonio Conte. Per poter però chiudere il discorso, il Napoli ha prima la necessità di vendere Victor Osimhen. Qualora infatti il nigeriano dovesse lasciare gli azzurri, a quel punto si andrebbe dritti su Lukaku che ha già mandato qualche primo indizio social sulla sua volontà di arrivare presto in azzurro.