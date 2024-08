Acquisti ma anche cessioni . È un Napoli pienamente concrentrato sul mercato e che pensa anche alle uscite per finanziare colpi in entrata. Difficilmente a fine mercato Gaetano e Cajuste indosseranno ancora la maglia azzurra : nel momento in cui uno dei due uscirà, la dirigenza del Napoli virerà con decisione su Billy Clifford Gilmour , centrocampista del Brighton . Pronta una nuova offerta da circa 12 milioni di euro più bonus . Il mediano, che può giocare davanti alla difesa o anche più avanzato , è uno dei punti fermi della squadra inglese: nell'ultima stagione 41 presenze tra tutte le competizioni. Nessun gol e due assist.

David Neres prima scelta, e Lukaku...

Per il ruolo di esterno d'attacco il preferito resta David Neres del Benfica: per il classe 1997 servirebbe però uno sforzo economico importante per convincere i portoghesi e quindi necessario il denaro derivante dalla cessione di Osimhen. L'ipotesi Berardi resiste ma eventualmente solo a fine mercato, mentre Romelu Lukaku attende l'arrivo in azzurro una volta che il nigeriano sarà stato venduto.