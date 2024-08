Il centrocampista inglese ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Fonseca ci incoraggia sempre a fare domande, vuole far passare i suoi concetti il più in fretta possibile. Mi sembra molto umile, a contatto con la realtà. Morata è un top player" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Dal momento del Milan agli arrivi di Fonseca e Morata. Sono tanti i temi toccati da Ruben Loftus-Cheek in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. In primis, i cambiamenti che ci sono stati con l'arrivo del nuovo allenatore: "Che tipo è? Molto positivo. Gli allenamenti sono durissimi e molto intensi, va benissimo così. Ci incoraggia sempre a fare domande e ci vuole passare i suoi concetti più in fretta possibile. Mi sembra molto umile e a contatto con la realtà. Ci vengono chieste cose diverse. Stiamo facendo grandi passi, contro il City e il Real abbiamo giocato davvero un buon calcio e possiamo ancora migliorare in fretta".

"Dieci gol nel prossimo campionato? Si può fare..." Il centrocampista ha parlato degli obiettivi personali e di quelli di squadra. "Questo gruppo ha la spinta per fare meglio ogni anno, lo vedo chiaramente. Abbiamo un nuovo allenatore e crediamo in lui. Sappiamo cosa vuole e andiamo dritti con le sue idee. Dobbiamo avere fiducia nella squadra. Voglio pensare allenamento dopo allenamento, senza correre. Dopo aver segnato dieci gol in stagione, voglio assolutamente migliorare. Sì, dieci gol nel prossimo campionato... si può fare".

"Non vedo l'ora di giocare con Morata" Infine, un commento sull'ultimo acquisto Alvaro Morata: "È un top player e ha vinto tantissimo in carriera. Avere un calciatore così può solo aiutarci. Non vedo l’ora di giocare con lui. Alvaro e Giroud sono simili perché hanno vinto tantissimo, hanno esperienza. Nel poco tempo che abbiamo condiviso a Londra ho capito che Morata è una persona gentilissima e lavora duro: con uno così, non ti stupisci se arrivano i trofei. È il capitano della Spagna, porta comunicazione e leadership. Non vedo l’ora che giochi qui e sia un leader per questa squadra".