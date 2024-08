Brutte notizie per l'Atalanta di Gasperini che dovrà rinunciare a Gianluca Scamacca per almeno 6 mesi. L'attaccante si è infatti rotto il crociato del ginocchio sinistro durante l'amichevole contro il Parma e per oggi pomeriggio è prevista l'operazione a Villa Stuart

