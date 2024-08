L'attaccante, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza dopo aver vinto gli Europei, raggiungerà i nuovi compagni del Milan in ritiro nei prossimi giorni. "Non vedo l'ora" ha scritto sui social, infiammando il popolo rossonero

A Milanello è uno degli uomini più attesi. Servirà ancora qualche giorno di attesa e poi arriverà Alvaro Morata , uno dei colpi estivi del club rossonero in quest'estate e vincitore, meno di un mese fa, da capitano degli Europei insieme alla sua Spagna. L'attaccante si sta godendo gli ultimi scampoli di vacanza con la sua famiglia, ma la voglia di cominciare la sua nuova avventura è tanta. A testimoniarlo è stato lo stesso 31enne madrileno che, attraverso i propri canali social, ha postato un'immagine della sua nuova maglia negli store del Milan, caricando i tifosi. "Non vedo l'ora" ha scritto Morata, taggando la sua nuova squadra.

Chi sarà l'alternativa a Morata?

Per Morata, arrivato in seguito al pagamento della clausola rescissoria da 13 milioni di euro, è un ritorno in Italia dopo le quattro stagioni vissute con la Juve in due distinte esperienze. Lo spagnolo è uno dei due acquisti effettuati fin qui dal Milan insieme a Pavlovic, ma il progetto rossonero prevede l'arrivo di un altro attaccante prima della fine dell'estate. Uno dei candidati è Tammy Abraham, in uscita dalla Roma.