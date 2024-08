L’allenatore del Milan ha parlato delle ambizioni del club al termine della tournée americana: "La nostra aspirazione deve essere quella di vincere lo scudetto. Sono molto soddisfatto del lavoro e dal coraggio dei miei giocatori". Poi, su Pulisic: "Continuerà a essere un giocatore molto importante per noi, su questo non ho dubbi". E sul portiere 19enne Torriani: "Ha giocato con personalità e coraggio. Abbiamo un portiere per il futuro"

Tournée americana positiva per il Milan di Paulo Fonseca . I rossoneri salutano l’America dopo aver battuto Manchester City, Real Madrid e, nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto, il Barcellona ai calci di rigore. Indipendentemente dai risultati, Fonseca in conferenza stampa si è detto molto soddisfatto dalla prova dei suoi giocatori, non nascondendo quale dovrà essere l’obiettivo della nuova stagione: "La nostra aspirazione per la stagione deve essere quella di vincere lo scudetto – ha detto –. Sono molto soddisfatto del lavoro e dal coraggio dei miei giocatori. Stiamo facendo passi avanti . Le sensazioni sono buone".

"Pulisic può giocare ovunque. Torriani è il portiere del futuro"

Contro il Barcellona, occhi puntati su Pulisic, autore del gol del momentaneo 2-0 rossonero al 15': "Ha giocato una partita fantastica – ha spiegato Fonseca –. Continuerà a essere un giocatore molto importante per noi, su questo non ho dubbi. È molto intelligente: può giocare ovunque in attacco". E su Saelemaekers schierato come terzino: "Mi è piaciuto molto". Infine, su Torriani, portiere 19enne che ha giocato nella notte contro il Barcellona: "Non ho parole per lui, posso solo dire grandi cose. Ha giocato con personalità e coraggio dopo l’infortunio di Sportiello. È ancora presto ma posso già dire che abbiamo un portiere per il futuro".