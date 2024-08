Morata: "Obiettivi? Al Milan si deve vincere"

L'attaccante del Milan, sceso per la prima volta in campo con la maglia rossonera, è soddisfatto della prestazione della squadra: "Abbiamo fatto 30' per bene, dobbiamo lavorare ogni giorno per raggiungere gli obiettivi". Ed ancora: "Tre giorni fa ero in vacanza, serve un po' di tempo ma per l'inizio del campionato sarò pronto"

Tutto sommato un buon test per Alvaro Morata nella prima uscita con la maglia del Milan. L'attaccante campione d'Europa con la Spagna è stato schierato titolare nel trofeo Silvio Berlusconi da Fonseca. Una condizione certamente da migliorare così come l'intesa con i compagni ma una prestazione certamente positiva per lo spagnolo che ha provato anche la via della rete con una conclusione dal limite dell'area finita troppo alta: "E' stato tutto molto bello, voglio ringraziare tutta la gente che è venuta oggi allo stadio. C'era una bella atmosfera, abbiamo fatto 30 minuti molto bene, per quanto mi riguarda ho fatto solo due allenamenti con la squadra, tre giorni fa ero in vacanza, quindi serve un po' di tempo ma penso che per l'inizio del campionato starò molto meglio - dice - Dobbiamo metterci in testa di lavorare bene difensivamente, ho visto le partite della squadra quando hanno giocato in America e la qualità è indiscutibile ma per vincere bisogna lottare su ogni pallone".