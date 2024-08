Il campionato sta per iniziare e Thiago Motta debutterà da allenatore della Juventus contro il Como. In un'intervista a Sky Sport, l'ex centrocampista ha spiegato che non intende sottovalutare i lombardi: "Il mio traguardo quest'anno con la Juventus è pensare già alla prima partita contro una squadra che avrà entusiasmo, perché hanno fatto una buonissima Serie B e vengono da tante vittorie per salire in serie A. E noi dobbiamo affrontarli concentrati e determinati per fare una buona prestazione e per avere il risultato che stiamo cercando". Sui principi di gioco che sta trasmettendo alla squadra: "Dal Bologna alla Juve, ho sempre la stessa idea di calcio. Dobbiamo dare il massimo per alzare sempre di più il livello di questo club. Io per bel gioco intendo una squadra che sappia difendere molto bene, che ha la voglia di avere la palla e che attacca insieme. Bel gioco vuol dire tante cose, un grande sforzo mentale, fisico e tecnico in campo".

