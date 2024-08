Vlahovic: "La Juve ogni stagione punta al massimo"

L'attaccante serbo della Juve ha parlato in un'intervista della stagione che inizia lunedì in campionato contro il Como: "Tante novità, ci vorrà tempo ma la nuova identità della Juve dovrebbe iniziare a vedersi, speriamo di essere al massimo già il 19 agosto. Obiettivi? No, non mi piace parlarne perché vuol dire porsi un limite. Alla Juve le stagioni sono uguali, si punta al massimo. Stiamo imparando cose nuove, siamo tutti motivati e a disposizione del mister”

“All’inizio di questa nuova stagione arrivo bene, motivato, carico per fare bene e aiutare la squadra”. Dusan Vlahovic è pronto per iniziare la nuova stagione e lo racconta in un’intervista in cui affronta tanti temi, a cominciare dalle tante novità di questa Juventus. Lunedì alle 20.45 la prima di campionato contro il Como, con Thiago Motta in panchina: “Ci sono tantissime novità -le parole del serbo- Sicuramente è tutto molto diverso. Ci vorrà un po’ di tempo, che noi non abbiamo, però facciamo in fretta e siamo tutti a disposizione per imparare velocemente. La nuova identità della Juve dovrebbe già iniziare a vedersi, siamo tutti motivati e a disposizione del mister per fare meglio. Sarebbe perfetto se si vedesse già dalla prima giornata”. Un Vlahovic che vuole partire forte, nella stagione che vedrà di nuovo la Juve in Champions: “Ho fatto una preparazione tosta, anche io sul piano personale erano due anni che non facevo preparazione con la squadra per vari problemi fisici. Ora ho fatto tutto, mi sento bene. Anche la squadra e sicuramente è positivo. Stiamo facendo tutte le cose che ci servono e speriamo di essere al massimo dal 19 agosto (contro il Como, ndr)”.