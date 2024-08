"Voglio una squadra coraggiosa". Paolo Vanoli traccia la strada e si prepara al suo debutto ufficiale in Serie A sulla panchina del Torino: di fronte ci sarà il Milan, "squadra costruita per lo scudetto", ma i granata hanno le carte in regola per impensierirlo. "Sono contento dell'impegno dei ragazzi, il processo di crescita è fatto di alti e bassi ma non mi spavento - ha spiegato l'allenatore nella conferenza stampa di vigilia -. Siamo felici di Borna Sosa, era un profilo che stavamo cercando e può aumentare la qualità di questa squadra. Sanabria si deve abituare alla concorrenza, questa è la normalità. Con il parco attaccanti che ho posso cambiare. Le partite sono fatte anche di strategie, ma se si lavora per principi si può anche cambiare in corso d’opera". E a proposito del mercato ha aggiunto: "Seck non fa parte del progetto, Radonjic invece non si è presentato: penso che sia forte, ma io lavoro con quello che ho e non ho tempo da perdere. La squadra è incompleta: per me esistono 22 giocatori se si vuole alzare il livello, ma preferisco prendere giocatori giusti e senza fretta".