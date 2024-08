Il Torino e l'Ajax sono sempre più vicini per il passaggio in granata di Borna Sosa. Le parti sono al lavoro per raggiungere l'intesa finale e regalare a Vanoli il suo nuovo esterno mancino

Il Torino pensa a preparare la partita contro il Milan, prossimo avversario in Serie A, e contemporaneamente lavora sul mercato. Infatti, il club granata è sempre più vicino all'accordo con l'Ajax per il passaggio in Italia dell'esterno croato Borna Sosa. Le parti sono al lavoro per raggiungere l'intesa finale e regalare a Vanoli il suo nuovo esterno mancino. Classe 1998, è in uscita dall'Ajax e il suo futuro sembra essere in Italia.