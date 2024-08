Baroni: "Voglio vedere compattezza e agonismo"

Le parole dell'allenatore dei biancocelesti alla vigilia del suo debutto ufficiale in panchina contro il Venezia: "Siamo pronti per l'esordio. Sarà un campionato difficile e dovremo essere all'altezza. Dia e Noslin sono due grandi attaccanti"

Domenica Marco Baroni farà il suo esordio ufficiale sulla panchina della Lazio, nella 1* giornata di campionato contro il Venezia allo Stadio Olimpico di Roma: "Abbiamo recuperato qualche giocatore, arriviamo bene all’esordio, purtroppo c’è stato questo piccolo problema con Gila. Sarà un campionato difficile e dovremo essere all’altezza".

Le insidie del match contro il Venezia

"Credo di avere un centrocampo con caratteristiche specifiche come ad esempio Rovella, Cataldi e Vecino che possono giocare da vertici bassi e da mediani. Poi siccome ci sono due fasi avere mobilità e interscambio di ruoli in fase di costruzione o di aggressione spesso si vedrà questa mobilità e la voglio vedere sul campo. Guendouzi ha molta mobilità, non mi piace che rimanga fermo in una zona, lo stesso Dele-Bashiru, anche Castrovilli che sta trovando la condizione ed è un ragazzo veramente interessante. Ha avuto un periodo di inserimento fisico ma ha giocato a Cadice e si sta allenando sempre meglio. Domani è una di quelle partite dove ci saranno sicuramente difficoltà, dobbiamo avere le componenti dette prima. Insieme ai nostri tifosi nel nostro stadio servirà compattezza, spirito e agonismo".

I nuovi attaccanti della Lazio

"Dia è un grande attaccante, come Noslin. Offre mobilità in zona offensiva e non solo. Nel nostro centrocampo ci sono diversi elementi duttili, il mio non è un calcio posizionale ma con tanto movimento".

La fascia da capitano

"Il vice capitano lo sceglierò io di gara in gara: a scanso di equivoci, a Rostock era stato designato Patric e per questo Cataldi gli aveva consegnato la fascia".