Il nuovo allenatore della Lazio alla fine opta per il 4-3-3 per la sua prima sulla panchina biancoceleste. Modulo che favorisce l'inserimento in mediana di Dele-Bashiru, con Rovella e Guendouzi a completare il reparto. Nel tridente, dove Castellanos e Zaccagni erano certi di una maglia da titolari, c'è Noslin a completare la linea. Dietro Provedel tra i pali, Lazzari e Marusic sulle fasce e Casale preferito a Patric per affiancare Romagnoli. Non c'è Gila, alle prese con una lesione muscolare.





LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni