Gilardino: "Noi ci esaltiamo nelle difficoltà"

"Prima della partita parlavamo proprio di anima e di identità, ciò che dovevamo mettere stasera in campo: i ragazzi sono stati davvero grandi": Alberto Gilardino è entusiasta del suo Genoa dopo la rimonta firmata al 95' contro l'Inter campione d'Italia, fermata al debutto della nuova stagione. "Sono contento per la squadra", continua, "nonostante tante difficoltà che conoscevamo i ragazzi hanno reagito in maniera eccezionale senza mai mollare di un centimetro. Ci esaltiamo nelle difficoltà, questa squadra è così. Giocavamo contro una squadra con un alto tasso qualitativo e dovevamo cercare di concedere il meno possibile stando attenti ai dettagli", spiega l'allenatore del Genoa che poi illustra i principi su cui lavora: "La volontà è quella di giocare da dietro e in mezzo al campo, Messias può giocare anche come mezzala e poi ho tanti giocatori con caratteristiche diverse: cerco di lavorarci".