Il centrocampista statunitense per la prima volta in questa stagione si è allenato insieme ai compagni alla Continassa. Fino a ieri McKennie aveva svolto la preparazione in orari diversi rispetto a quelli della squadra ed era stato al centro di diverse voci di calciomercato. Adesso c'è anche un dialogo aperto con la società per il rinnovo. Thiago Motta potrebbe convocarlo per Juventus-Como, match d'esordio in programma lunedì 19 agosto alle 20.45

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 1^ GIORNATA