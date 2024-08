"Mercato bloccato", aveva 'denunciato' in conferenza stampa Antonio Conte. Parole che trovano conferma anche dalla viva voce del ds del Napoli Giovanni Manna che, nel pre partita del match di esordio in campionato contro il Verona, ha commentato a Sky Sport la situazione Osimhen: "Che questo blocchi il mercato come ha detto Conte è un fatto oggettivo. Victor è un calciatore importante e con parametri importanti, ed è chiara la sua volontà. Ci tenevamo a preservare l'integrità del gruppo e abbiamo fatto una scelta condivisa. Ora vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Dare oggi delle sensazioni non è corretto, stiamo lavorando col suo entourage per trovare la soluzione migliore. Ripeto, è un giocatore con parametri importanti, non è un giocatore semplicemente da sistemare. Ha un contratto per altre due stagioni. Se non si trova una soluzione entro il 30 agosto dovremo parlare col ragazzo".

leggi anche Conte: "Mercato complicato, situazione complicata"