In corso la prima conferenza stampa di Thiago Motta in campionato alla vigilia di Juventus-Como, in programma domani alle 20:45 allo Stadium: "Il merito è il parametro alla base delle mie convocazioni. Sul mercato stiamo lavorando bene e al massimo per costruire una squadra competitiva. Per Yildiz il numero 10 è una responsabilità: è un giocatore di qualità con una grande cultura del lavoro, che trasmette anche agli altri nonostante la giovane età"

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVE-COMO