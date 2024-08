Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Debutto in campionato per Conte sulla panchina del Napoli, ospite oggi a Verona. L'allenatore presenta la sfida in conferenza: "Il mercato è in una situazione molto complicata, dispiace perché è tutto bloccato. Mi aspettavo sorprese positive arrivando qui, ma ho avuto difficoltà a trovarne. C'è una ricostruzione in atto, serve pazienza e umiltà: dovremo essere cazzuti. A oggi parlare di obiettivi è difficile, non so quanto ci vorrà per vedere il Napoli competitivo"

