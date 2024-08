Soulé e Dovbyk sono pronti a debuttare in Serie A con la maglia della Roma. A centrocampo De Rossi non può contare su Paredes per squalifica e lancia Le Fée dal primo minuto. Dybala verso l'esclusione dai titolari. Nicola invece dovrebbe puntare su Luvumbo e Piccoli alle spalle di Pavoletti per impensierire la difesa giallorossa

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 1^ GIORNATA